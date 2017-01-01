У США знову оштрафували Deutsche Bank

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Deutsche Bank, найбільший німецький банк

Найбільший німецький банк оштрафували за «небезпечні практики на зовнішніх валютних ринках

Федеральна резервна система США оштрафувала Deutsche Bank на 156,6 млн доларів. Про це говориться в повідомленні ФРС, опублікованому в четвер, 20 квітня, передає Deutsche Welle.

«Найбільший німецький банк оштрафували за «небезпечні практики на зовнішніх валютних ринках», — йдеться в повідомленні.

Це далеко не перший штраф, який Deutsche Bank отримує в США. В кінці березня 2017 року суд штату Коннектикут постановив, що компанія Deutsche Bank Group Service, чия штаб-квартира знаходиться в Лондоні, зобов’язана виплатити 150 мільйонів доларів штрафу за маніпуляції з процентними ставками. Раніше кредитна організація була оштрафована на 425 млн доларів за схему «дзеркальних угод» з російськими акціями.

2016 рік Deutsche Bank завершив зі збитком у розмірі 1,4 мільярда євро. Причиною збитків, зокрема, стали звинувачення в незаконних махінаціях з іпотечними паперами в США, в результаті чого Deutsche Bank погодився на виплату 7,2 млрд євро в якості штрафів і компенсацій.

Джерело: УНН