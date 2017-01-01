У США з'ясували, хто «зливав» секретну інформацію в ЗМІ

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Результати виборів президента США

Міністерство юстиції оголосило звинувачення проти федерального підрядника з допуском високого ступеня секретності

Американські правоохоронні органи затримали й висунули звинувачення 25-річній працівниці федеральної установи, яка надіслала в американські ЗМІ секретну доповідь про втручання росіян у президентські вибори в Сполучених Штатах.

Про це повідомив в ніч на вівторок американський центральний телеканал CNN.

«Міністерство юстиції в понеділок оголосило звинувачення проти федерального підрядника з допуском високого ступеня секретності, яка нібито спричинила витік секретної інформації в онлайн-медіа», - зазначається в повідомленні.

Правоохоронні органи звинувачують 25-річну Реаліті Віннер з корпорації Pluribus International, штат Джорджія в тому, що вона «вилучила секретні матеріали з урядового об'єкту та відправила їх у ЗМІ».

За інформацією джерел, йдеться про доповідь АНБ щодо організації Головним розвідувальним управлінням ГШ Росії хакерських атак на виборчі дільниці перед голосуванням на президентських виборах в США. Документ містить детальну інформацію з доказами щодо втручання росіян у американські вибори.

Першим доповідь оприлюднив американський ресурс The Intercept, автентичність якого була потім підтверджена іншими джерелами.

Нагадаємо, держсекретар США Рекс Тіллерсон нещодавно заявив, що втручання Росії у вибори президента США є добре задокументованим.

Міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спеціальним радником з розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори в 2016 році.

У січні американські спецслужби розсекретили і оприлюднили спільний звіт про втручання РФ у виборчу кампанію в США. Американські розвідники дійшли згоди щодо того, що російське вище керівництво, включаючи президента Путіна, особисто причетний до кампанії з незаконного впливу на хід президентських виборів в США з метою завдати шкоди шансам Гілларі Клінтон на обрання президентом.

Джерело: Укрінформ