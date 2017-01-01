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    У Стамбулі напередодні референдуму поліція затримала 49 осіб

    • Сьогодні, 04:32
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    Затриманих підозрюють у плануванні теракту напередодні референдуму

    За підозрою в тероризмі у Стамбулі 15 квітня було затримано 49 осіб.

    Про це повідомляє Anadolu із посиланням на джерело в спецслужбах.

    Затриманих підозрюють у плануванні теракту напередодні референдуму щодо розширення президентських повноважень, який відбудеться у неділю, 16 квітня.

    Рейди відбулися в семи районах Стамбула.

    Під час операції поліція вилучила, зокрема, три пістолети, з яких два призначені для стрільби холостими, а також патрони, касові апарати, банківські картки та готівку в різних валютах на загальну суму в 341 тисячу доларів.

    Нагадаємо, 16 квітня громадяни Туреччини голосуватимуть на референдумі. Турки обиратимуть, чи змінити у конституції парламентську форму правління на президентську.

    Як повідомлялося, Ердоган  неодноразово звинувачував європейських лідерів у «нацизмі» через скасування у кількох країнах зустрічей турецьких міністрів з діаспорою. На цих зустрічах міністри мали агітувати за конституційну реформу, яка перетворить Туреччину на президентську республіку.

    Референдум щодо цієї реформи німецькі політики назвали «легалізованим переворотом».

    референдум
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