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    У Стамбулі розбився вертоліт: загинуло четверо росіян

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    Місце падіння вертольота в Стамбулі
    Місце падіння вертольота в Стамбулі

    Вертоліт врізався в телевежу і впав на дорогу

    Сьогодні, 10 березня, у Стамбулі розбився вертоліт, на борту перебувало семеро людей, п'ятеро з яких загинули внаслідок катастрофи. Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

    За словами очевидця, вертоліт врізався в телевежу і впав на дорогу.

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    За повідомленнями ЗМІ, вертоліт належав групі компаній Eczacıbaşı і перевозив менеджерів та іноземних гостей.

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    У Стамбулі розбився вертоліт: загинуло четверо росіян
    У Стамбулі розбився вертоліт: загинуло четверо росіян
    У Стамбулі розбився вертоліт: загинуло четверо росіян
    У Стамбулі розбився вертоліт: загинуло четверо росіян
    У Стамбулі розбився вертоліт: загинуло четверо росіян
    У Стамбулі розбився вертоліт: загинуло четверо росіян
    У Стамбулі розбився вертоліт: загинуло четверо росіян
    У Стамбулі розбився вертоліт: загинуло четверо росіян
    У Стамбулі розбився вертоліт: загинуло четверо росіян
    У Стамбулі розбився вертоліт: загинуло четверо росіян
    У Стамбулі розбився вертоліт: загинуло четверо росіян
    У Стамбулі розбився вертоліт: загинуло четверо росіян

    Згідно з повідомленнями, на борту перебувало семеро людей, включаючи двох пілотів, чотирьох іноземців та одного турецького громадянина.

    Зазначається, що четверо загиблих були росіянами. Вертоліт вилетів з аеропорту Ататюрка і розбився через п'ять хвилин.

    Джерело: УНІАН

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