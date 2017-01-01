У Стамбулі розбився вертоліт: загинуло четверо росіян

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Місце падіння вертольота в Стамбулі

Вертоліт врізався в телевежу і впав на дорогу

Сьогодні, 10 березня, у Стамбулі розбився вертоліт, на борту перебувало семеро людей, п'ятеро з яких загинули внаслідок катастрофи. Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

За словами очевидця, вертоліт врізався в телевежу і впав на дорогу.

За повідомленнями ЗМІ, вертоліт належав групі компаній Eczacıbaşı і перевозив менеджерів та іноземних гостей.

Згідно з повідомленнями, на борту перебувало семеро людей, включаючи двох пілотів, чотирьох іноземців та одного турецького громадянина.

Зазначається, що четверо загиблих були росіянами. Вертоліт вилетів з аеропорту Ататюрка і розбився через п'ять хвилин.

Джерело: УНІАН