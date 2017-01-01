У Стамбулі скоєно напад на будівлю Управління безпеки
- Вчора, 22:46
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Жертв наразі не зафіксованоУ Стамбулі скоєно напад із застосуванням гранатометів на будівлю Управління безпеки.
Про це повідомляє CNN Turk.
Як зазначається, в результаті атаки була уражена зовнішня стіна будівлі. Жертв наразі не зафіксовано.
За словами очільника міста, правоохоронці наразі розшукують нападників.
SON DAKİKA! DHA: İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınlarında roketatarlı saldırı girişimi... Atılan roket müdürlük binasına isabet etmedi pic.twitter.com/cQ3URsAgeZ— Habertürk TV (@HaberturkTV) 20 січня 2017 р.
Two attacks reported in Istanbul: First on Istanbul Police Headquarters w/ rocket launchers; rocket misses building, no casualties #Turkey pic.twitter.com/8Y1IF04QxM— Selami Haktan (@slmhktn_eng) 20 січня 2017 р.