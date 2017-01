У Стамбулі скоєно напад на будівлю Управління безпеки

Жертв наразі не зафіксовано

У Стамбулі скоєно напад із застосуванням гранатометів на будівлю Управління безпеки.

Про це повідомляє CNN Turk.

Як зазначається, в результаті атаки була уражена зовнішня стіна будівлі. Жертв наразі не зафіксовано.

За словами очільника міста, правоохоронці наразі розшукують нападників.

Two attacks reported in Istanbul: First on Istanbul Police Headquarters w/ rocket launchers; rocket misses building, no casualties #Turkey pic.twitter.com/8Y1IF04QxM