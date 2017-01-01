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    У Стамбулі скоєно напад на будівлю Управління безпеки

    • Вчора, 22:46
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    Жертв наразі не зафіксовано

    У Стамбулі скоєно напад із застосуванням гранатометів на будівлю Управління безпеки.

    Про це повідомляє CNN Turk.

    Як зазначається, в результаті атаки була уражена зовнішня стіна будівлі. Жертв наразі не зафіксовано.

    За словами очільника міста, правоохоронці наразі розшукують нападників.



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