У Туреччині знову пролунав вибух: є постраждалі

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Фото: Hurriyet Вибух автобуса в Туреччині

Слідчі припускають, що у автобусі вибухнув саморобний вибуховий пристрій

У Стамбулі в результаті вибуху в мікроавтобусі приватного університету постраждали п'ять осіб.

Про це повідомляє турецька газета Hurriyet.

«У момент вибуху в транспортному засобі перебували студенти університету. Після вибуху автобус втратив керування і зупинився, зіткнувшись з огорожею», - зазначає видання.

В результаті події отримали поранення четверо студентів і водій. Всі постраждалі були госпіталізовані.

За версією правоохоронців, джерелом вибуху була залишена в автобусі сумка. Також під час огляду салону мікроавтобуса поліцейські виявили багато цвяхів.

Слідчі припускають, що у транспортному засобі вибухнув саморобний вибуховий пристрій. Сумку в салоні автобуса залишив чоловік, який був схожий на студента.