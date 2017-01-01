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У Туреччині пройшов референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана

Після обробки 98% бюлетенів за реформу проголосували 51,32% громадян

У Стамбулі з міркувань безпеки перекрили центральну площу Таксим. Територія закрита лише для транспорту.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Після обробки 98% бюлетенів за реформу проголосували 51,32% громадян, проти — 48,68%.

У разі, якщо цю ініціативу підтримають — посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

Як повідомлялося, в неділю у Туреччині відбувся референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана.