  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Стамбулі з міркувань безпеки перекрили центральну площу

    • Сьогодні, 21:18
    • Розсилка
    <span>У Туреччині пройшов&nbsp;</span>референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана
    У Туреччині пройшов референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана

    Після обробки 98% бюлетенів за реформу проголосували 51,32% громадян

    У Стамбулі з міркувань безпеки перекрили центральну площу Таксим. Територія закрита лише для транспорту.

    Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

    Після обробки 98% бюлетенів за реформу проголосували 51,32% громадян, проти — 48,68%.

    У разі, якщо цю ініціативу підтримають — посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

    Як повідомлялося, в неділю у Туреччині відбувся референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана.

    Читайте також
    Туреччина Реджеп Таїп Ердоган вибори бюджет партії надзвичайний стан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ