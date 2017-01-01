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    У Стокгольмі невідомі відкрили вогонь по поліцейським

    • Сьогодні, 02:23
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    У Стокгольмі невідомі відкрили вогонь по поліцейським
    У Стокгольмі невідомі відкрили вогонь по поліцейським

    Поліцейські застосували зброю, один з нападників був госпіталізований

    У Стокгольмі двоє невідомих напали на поліцейський патруль.

    Про це повідомляє Expressen.

    Уточнюється, що поліцейські намагалися перевірити у водія документи. Чоловіки в автомобілі відкрили вогонь.

    Поліцейські застосували зброю. Один з нападників був госпіталізований.

    Чоловіки затримані, причини події встановлюються.

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    У Стокгольмі невідомі відкрили вогонь по поліцейським
    У Стокгольмі невідомі відкрили вогонь по поліцейським
    У Стокгольмі невідомі відкрили вогонь по поліцейським
    У Стокгольмі невідомі відкрили вогонь по поліцейським
    У Стокгольмі невідомі відкрили вогонь по поліцейським
    У Стокгольмі невідомі відкрили вогонь по поліцейським
    У Стокгольмі невідомі відкрили вогонь по поліцейським

    Як повідомляв «Главком», вечері 3 червня терористи на вантажівці в'їхали у групу пішоходів на Лондонському мосту, потім нападники у сусідньому районі «Боро Маркет» з ножами атакували людей у ресторанах. Шпиталізовано 48 людей, Відомо, що серед семи загиблих є громадяни Канади та Франції.

    Силовики вбили трьох нападників у суботу, а в неділю затримали більше 10 підозрюваних у вчиненні кривавого злочину. Поліція кваліфікувала напад як терористичний акт.

    Відповідальність за напад взяла на себе «Ісламська держава».

    Швеція стрільба тероризм документи держава Ісламська держава
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