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У Стокгольмі невідомі відкрили вогонь по поліцейським

Поліцейські застосували зброю, один з нападників був госпіталізований

У Стокгольмі двоє невідомих напали на поліцейський патруль.

Про це повідомляє Expressen.

Уточнюється, що поліцейські намагалися перевірити у водія документи. Чоловіки в автомобілі відкрили вогонь.

Поліцейські застосували зброю. Один з нападників був госпіталізований.

Чоловіки затримані, причини події встановлюються.

Як повідомляв «Главком», вечері 3 червня терористи на вантажівці в'їхали у групу пішоходів на Лондонському мосту, потім нападники у сусідньому районі «Боро Маркет» з ножами атакували людей у ресторанах. Шпиталізовано 48 людей, Відомо, що серед семи загиблих є громадяни Канади та Франції.

Силовики вбили трьох нападників у суботу, а в неділю затримали більше 10 підозрюваних у вчиненні кривавого злочину. Поліція кваліфікувала напад як терористичний акт.

Відповідальність за напад взяла на себе «Ісламська держава».