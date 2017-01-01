У Стокгольмі невідомі відкрили вогонь по поліцейським
- Сьогодні, 02:23
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Поліцейські застосували зброю, один з нападників був госпіталізованийУ Стокгольмі двоє невідомих напали на поліцейський патруль.
Про це повідомляє Expressen.
Уточнюється, що поліцейські намагалися перевірити у водія документи. Чоловіки в автомобілі відкрили вогонь.
Поліцейські застосували зброю. Один з нападників був госпіталізований.
Чоловіки затримані, причини події встановлюються.
Як повідомляв «Главком», вечері 3 червня терористи на вантажівці в'їхали у групу пішоходів на Лондонському мосту, потім нападники у сусідньому районі «Боро Маркет» з ножами атакували людей у ресторанах. Шпиталізовано 48 людей, Відомо, що серед семи загиблих є громадяни Канади та Франції.
Силовики вбили трьох нападників у суботу, а в неділю затримали більше 10 підозрюваних у вчиненні кривавого злочину. Поліція кваліфікувала напад як терористичний акт.
Відповідальність за напад взяла на себе «Ісламська держава».