  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Швеції померла п'ята жертва теракту, який стався у Стокгольмі

    • Сьогодні, 15:32
    • Розсилка
    Теракт у Стокгольмі
    Теракт у Стокгольмі

    Літня жінка була однією з 15 осіб, які постраждали під час нападу в центрі шведської столиці

    Кількість жертв теракту, який було скоєно 7 квітня в Стокгольмі, зросла до п'яти осіб.

    Про це повідомили в поліції Швеції, передає Deutsche Welle.

    Правоохоронці розповіли, що в п'ятницю, 28 квітня, в лікарні померла 60-річна жінка, яка отримала поранення внаслідок наїзду вантажівки.

    Літня жінка була однією з 15 осіб, які постраждали під час нападу в центрі шведської столиці.

    Нагадаємо, 7 квітня в центрі Стокгольма терорист на вантажному автомобілі скоїв навмисний наїзд на пішоходів в центрі Стокгольма, в результаті чого четверо людей загинули, 15 зазнали поранень.

    Під час слухань у суді Стокгольма в скоєнні теракту зізнався громадянин Узбекистану Рахмат Акілов.

    Читайте також
    Швеція теракт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ