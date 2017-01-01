У Швеції померла п'ята жертва теракту, який стався у Стокгольмі
- Сьогодні, 15:32
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Літня жінка була однією з 15 осіб, які постраждали під час нападу в центрі шведської столиці
Кількість жертв теракту, який було скоєно 7 квітня в Стокгольмі, зросла до п'яти осіб.
Про це повідомили в поліції Швеції, передає Deutsche Welle.
Правоохоронці розповіли, що в п'ятницю, 28 квітня, в лікарні померла 60-річна жінка, яка отримала поранення внаслідок наїзду вантажівки.
Літня жінка була однією з 15 осіб, які постраждали під час нападу в центрі шведської столиці.
Нагадаємо, 7 квітня в центрі Стокгольма терорист на вантажному автомобілі скоїв навмисний наїзд на пішоходів в центрі Стокгольма, в результаті чого четверо людей загинули, 15 зазнали поранень.
Під час слухань у суді Стокгольма в скоєнні теракту зізнався громадянин Узбекистану Рахмат Акілов.