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    У Стокгольмі сталась стрілянина: є поранений

    • Сьогодні, 19:38
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    Ситуація в Стокгольмі залишається напруженою&nbsp;
    Ситуація в Стокгольмі залишається напруженою 

    Поліція бачить зв’язок цього інциденту з трагедією, яка сталася в центрі Стокгольма сьогодні раніше, коли вантажівка наїхала на натовп

    Поліція Стокгольма отримала екстрений виклик в районі Ротебро, де чути постріли

    Про це повідомляє поліція Стокгольма.

    «Поліція на місці з’ясувала, що була травмована людина. Її доставили в лікарню швидкої допомоги», - йдеться у повідомленні.

    За твердженням поліції, це свідчить про зв’язок цього інциденту з трагедією, яка сталася в центрі Стокгольма сьогодні раніше, коли вантажівка наїхала на натовп.

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    Сьогодні, стало відомо, що у центрі Стокгольма вантажівка в'їхала у натовп людей. Поліція підтвердила загибель трьох осіб.

    Також повідомлялося, що поліція затримала підозрюваного в теракті у Стокгольмі. ЗМІ обнародували фото і відео підозрюваного  під час  його затримання силовиками. Також місцеві репортери стверджують, що вже п'ятеро загиблих від наїздуу вантажіівки. 

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