У Стокгольмі сталась стрілянина: є поранений

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Ситуація в Стокгольмі залишається напруженою

Поліція бачить зв’язок цього інциденту з трагедією, яка сталася в центрі Стокгольма сьогодні раніше, коли вантажівка наїхала на натовп

Поліція Стокгольма отримала екстрений виклик в районі Ротебро, де чути постріли

Про це повідомляє поліція Стокгольма.

«Поліція на місці з’ясувала, що була травмована людина. Її доставили в лікарню швидкої допомоги», - йдеться у повідомленні.

За твердженням поліції, це свідчить про зв’язок цього інциденту з трагедією, яка сталася в центрі Стокгольма сьогодні раніше, коли вантажівка наїхала на натовп.

Сьогодні, стало відомо, що у центрі Стокгольма вантажівка в'їхала у натовп людей. Поліція підтвердила загибель трьох осіб.

Також повідомлялося, що поліція затримала підозрюваного в теракті у Стокгольмі. ЗМІ обнародували фото і відео підозрюваного під час його затримання силовиками. Також місцеві репортери стверджують, що вже п'ятеро загиблих від наїздуу вантажіівки.