У Стокгольмі сталась стрілянина: є поранений
- Сьогодні, 19:38
-
Розсилка
Поліція бачить зв’язок цього інциденту з трагедією, яка сталася в центрі Стокгольма сьогодні раніше, коли вантажівка наїхала на натовп
Поліція Стокгольма отримала екстрений виклик в районі Ротебро, де чути постріли
Про це повідомляє поліція Стокгольма.
«Поліція на місці з’ясувала, що була травмована людина. Її доставили в лікарню швидкої допомоги», - йдеться у повідомленні.
За твердженням поліції, це свідчить про зв’язок цього інциденту з трагедією, яка сталася в центрі Стокгольма сьогодні раніше, коли вантажівка наїхала на натовп.
Сьогодні, стало відомо, що у центрі Стокгольма вантажівка в'їхала у натовп людей. Поліція підтвердила загибель трьох осіб.
Також повідомлялося, що поліція затримала підозрюваного в теракті у Стокгольмі. ЗМІ обнародували фото і відео підозрюваного під час його затримання силовиками. Також місцеві репортери стверджують, що вже п'ятеро загиблих від наїздуу вантажіівки.
2017-04-07 17:08, Misshandel, Sollentuna Samtal om ljud som beskrevs som skottlossning i Rotebro. https://t.co/yTBwoBJOe9— Polisen Stockholm (@polisen_sthlm) 7 апреля 2017 г.