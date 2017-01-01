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    У столичній багатоповерхівці прогримів вибух, є потерпілий

    • Вчора, 22:37
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    За попереднім висновком, могла вибухнути граната РГД-5

    У Дніпровському районі Києва прогримів вибух у багатоповерхівці. Внаслідок вибуху чоловік отримав незначні ушкодження. Розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у місті Києві.

    "Увечері поліція Києва отримала повідомлення про вибух у під’їзді на вулиці Луначарського. На місці події правоохоронці встановили, що місцевий мешканець 1978 року народження вирішив перевірити поштову скриньку. Коли він її відчинив, то почув підозрілий звук і впав. При цьому пролунав вибух. У результаті чоловік отримав незначні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

    Як повідомили правоохоронці, проводиться огляд місця події, працюють експерти-вибухотехніки. За попереднім висновком, могла вибухнути граната РГД-5.

    Розпочато кримінальне провадження. Слідчі кваліфікують цю подію як замах на вбивство (ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Поліція встановлює обставини події.

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