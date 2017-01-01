У столичному аеропорту митників заарештували на хабарі

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Фото: Прокуратура м. Києва Правоохоронці затримали двох працівників аеропорту «Київ» за хабарництво.

Двох працівників митниці в аеропорту «Київ» затримали за хабарі

Правоохоронці затримали двох працівників митниці в аеропорту «Київ» за хабарництво. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає «Главком».

«Слідчими прокуратури міста Києва спільно зі співробітниками СБУ та ДФС України затримано за систематичне хабарництво державного інспектора відділу митного оформлення №5 митного посту «Аеропорт «Київ» (Жуляни)» Київської міської митниці ДФС України та його колегу-посередника”, — йдеться у повідомленні.

Під час слідства встановлено, що митники налагодили схему поборів з громадян за безперешкодне переміщення підакцизних чи інших високоліквідних товарів через державний кордон України.

Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, готується клопотання про обрання їм запобіжного заходу та відсторонення від посад.

Митникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.