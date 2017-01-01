  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У столичному аеропорту митників заарештували на хабарі

    • Сьогодні, 10:14
    • Розсилка
    Правоохоронці затримали двох працівників аеропорту &laquo;Київ&raquo; за хабарництво.
    Фото: Прокуратура м. Києва
    Правоохоронці затримали двох працівників аеропорту «Київ» за хабарництво.

    Двох працівників митниці в аеропорту «Київ» затримали за хабарі

    Правоохоронці затримали двох працівників митниці в аеропорту «Київ» за хабарництво. Про це повідомила  прес-служба прокуратури міста Києва, передає «Главком».

    «Слідчими прокуратури міста Києва спільно зі співробітниками СБУ та ДФС України затримано за систематичне хабарництво державного інспектора відділу митного оформлення №5 митного посту «Аеропорт «Київ» (Жуляни)» Київської міської митниці ДФС України та його колегу-посередника”, — йдеться у повідомленні.

    Під час слідства встановлено, що митники налагодили схему поборів з громадян за безперешкодне переміщення підакцизних чи інших високоліквідних товарів через державний кордон України.

    Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, готується клопотання про обрання їм запобіжного заходу та відсторонення від посад.

    Митникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

    митниця Київ хабар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ