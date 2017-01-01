У столичному нічному клубі вбили чоловіка – ЗМІ
- Сьогодні, 04:30
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Загиблий отримав смертельний удар в скроневу частину голови
У Києві в нічному клубі «Shooters» стався конфлікт, в результаті якого був убитий молодий чоловік.
Про це «Обозревателю» стало відомо з власних джерел.
За словами інсайдера, інцидент стався близько четвертої ранку 15 травня в клубі «Shooters», який знаходиться на вулиці Московська, 22.
У закладі відпочивала молода пара. Хлопець відійшов на кілька хвилин, а коли повернувся, побачив, як до його супутниці пристає чоловік.
Він заступився за дівчину і вдарив суперника в скроневу частину голови. Від удару потерпілий впав на підлогу.
Співробітники і відвідувачі клубу намагалися привести його до тями, а також викликали швидку допомогу.
Медики констатували смерть чоловіка.
За інформацією ЗМІ, всім учасникам конфлікту близько 30 років. Хлопець, який завдав удар, затриманий і знаходиться в відділенні поліції.
Крім того, за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 115 КК України («Умисне вбивство»). Винуватцю загрожує до 15-ти років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно 55-річний турист з Норвегії, який приїхав на Євробачення, постраждав у результаті конфлікту в нічному клубі LIFT на Печерську в Києві.