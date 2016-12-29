У столичному театрі опери та балету для дітей – корупційний скандал

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Київський муніципальний театр опери і балету для дітей та юнацтва

Головного балетмейстера театру підозрюють у розкраданні бюджетних коштів, збитки становлять понад 1 млн гривень

Столична прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактом розкрадання бюджетних коштів Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва, а також порушення трудових прав працівників та службове підроблення. Про це повідомили в прес-службі прокуратури.

У відомстві наголосили, що під час досудового слідства було встановлено, що з березня 2012 р. по листопад 2015 р. головний балетмейстер театру, зловживаючи службовим становищем, змушувала артистів брати участь у нелегальних гастролях без укладення необхідних договорів.

«При цьому під загрозою звільнення і непотрапляння до складу постановочних груп та виконавців артисти були змушені оформлювати відпустки без збереження заробітної плати. Також безкоштовно під час зарубіжних гастролей використовувалися декорації, костюми і реквізит, що належать театру і є комунальною власністю. Загалом діями зазначеної посадової особи артистам і бюджету міста Києва завдано збитків на суму понад 1 млн грн», – повідомили в прокуратурі.

Вказаній посадовій особі було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 173 (грубе порушення угоди про працю) і ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва підозрювану відсторонено від посади.

Крім того, в рамках розслідування повідомлено про підозру директору і репетитору зазначеного театру за фактами підробки актів виконання робіт і присвоєння коштів – злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування. Прокуратура ініціювала проведення ревізії фінансово-господарської діяльності театру за період перебування підозрюваних на посадах, призначено низку експертиз.

Джерело: 112 Україна