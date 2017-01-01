У столиці автомобіль врізався у АЗС

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В момент аварії в салоні знаходилось двоє малих дітей, які сиділи в дитячих автокрісла

На Броварському проспекті у Дніпровському районі столиці сталася ДТП: автомобіль Нісан в’їхав у інформаційну стелу на заправці.

Зі слів водія Нісана, його підрізав легковик, після чого він не впорався з керуванням і врізався у табло, – повідомляє Еспресо.

В момент аварії в салоні знаходилось двоє малих дітей, які сиділи в дитячих автокріслах.

Серйозних ушкоджень ніхто не зазнав.