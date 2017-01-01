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    У столиці автомобіль врізався у АЗС

    • Сьогодні, 02:21
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    В момент аварії в салоні знаходилось двоє малих дітей, які сиділи в дитячих автокрісла

    На Броварському проспекті у Дніпровському районі столиці сталася ДТП: автомобіль Нісан в’їхав у інформаційну стелу на заправці.

    Зі слів водія Нісана, його підрізав легковик, після чого він не впорався з керуванням і врізався у табло, – повідомляє Еспресо. 

    В момент аварії в салоні знаходилось двоє малих дітей, які сиділи в дитячих автокріслах.

    Серйозних ушкоджень ніхто не зазнав.

    ДТП АЗС автомобіль
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