У столиці автомобіль врізався у АЗС
- Сьогодні, 02:21
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В момент аварії в салоні знаходилось двоє малих дітей, які сиділи в дитячих автокріслаНа Броварському проспекті у Дніпровському районі столиці сталася ДТП: автомобіль Нісан в’їхав у інформаційну стелу на заправці.
Зі слів водія Нісана, його підрізав легковик, після чого він не впорався з керуванням і врізався у табло, – повідомляє Еспресо.
В момент аварії в салоні знаходилось двоє малих дітей, які сиділи в дитячих автокріслах.
Серйозних ушкоджень ніхто не зазнав.