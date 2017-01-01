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    У столиці автомобіль збив електроопору: є постраждалі

    • Сьогодні, 04:41
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    Дівчина-пасажирка і водій були госпіталізовані

    У вівторок ввечері, 11 квітня, в Києві «Хонда» збила електроопору. Про це повідомляє телеканал Еспресо.TV.

    Інцидент стався на набережній біля станції метро «Дніпро». Згідно з повідомленням, в аварію потрапило три автомобілі - дві «Хонди» та «Сітроен».

    Як пояснив водій «Хонди», він буксував автомобіль «Сітроен» в крайньому правому ряду, як раптом перед ним вилетіла некерована «Хонда» врізалася в електроопору. Після того, як водій почав гальмувати, він отримав удар ззаду від «Сітроена», який буксував. Після цього трос обірвався і «Сітроен» покотився метрів на 15 вперед.

    За словами свідків, в «Хонді», яка врізалася в електроопору, знаходилося 4 людей - 3 хлопця і дівчина. Дівчина-пасажирка і водій госпіталізовані, а двоє пасажирів поїхали додому на таксі.

    Також повідомляється, що у «Хонди», яка знесла електроопору, було троє різних номерних знаків. Один литовський знак лежить поруч з розбитою машиною, іменний український - в газоні неподалік і ще один в салоні.

    На місці працюють співробітники Нацполіції і «Київенерго«, які знеструмлюють територію.

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    У столиці автомобіль збив електроопору: є постраждалі
    У столиці автомобіль збив електроопору: є постраждалі
    У столиці автомобіль збив електроопору: є постраждалі
    У столиці автомобіль збив електроопору: є постраждалі
    У столиці автомобіль збив електроопору: є постраждалі
    У столиці автомобіль збив електроопору: є постраждалі
    У столиці автомобіль збив електроопору: є постраждалі
    У столиці автомобіль збив електроопору: є постраждалі
    У столиці автомобіль збив електроопору: є постраждалі
    У столиці автомобіль збив електроопору: є постраждалі
    У столиці автомобіль збив електроопору: є постраждалі
    У столиці автомобіль збив електроопору: є постраждалі
    У столиці автомобіль збив електроопору: є постраждалі


    таксі УДАР водій
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