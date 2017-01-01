У столиці біля навчального закладу стався вибух



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: поліція Києва

Потерпілих немає, але осколки пошкодили стіну будівлі

У Києві на території навчального закладу на проспекті Леся Курбаса стався вибух.

Про це сьогодні повідомляє прес-служба столичної поліції.

Про вибух 1 травня близько 19-ї години до поліції повідомив перехожий. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки, співробітники патрульної поліції і співробітники Святошинського управління поліції.

Правоохоронці провели огляд території та вилучили залишки невстановленого предмета, які відправлено на експертні дослідження, аби встановити, що саме вибухнуло. Осколками пошкоджено стіну будівлі.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції відомості про пригоду внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.