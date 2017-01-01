У столиці чоловік випав з 29 поверху
- Сьогодні, 05:01
-
Розсилка
За даним фактом відкрито кримінальне провадження
28 січня 26-річний чоловік випав з 29 поверху будівлі у Києві. Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.
«Це було в Києві, чоловік помер»,- повідомили у прес-службі.
У відомстві зазначили, що 26-річний чоловік випав з 29 поверху будівлі по вул. Великій Васильківській.
«Зараз з'ясовується, відкрито кримінальне провадження»,- уточнили в прес-службі, відповідаючи на запитання чи була смерть чоловіка самогубством.
Джерело: УНН