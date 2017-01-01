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    У столиці чоловік випав з 29 поверху

    • Сьогодні, 05:01
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    За даним фактом відкрито кримінальне провадження

    28 січня 26-річний чоловік випав з 29 поверху будівлі у Києві. Про це  повідомили у прес-службі поліції Києва.

    «Це було в Києві, чоловік помер»,- повідомили у прес-службі.

    У відомстві зазначили, що 26-річний чоловік випав з 29 поверху будівлі по вул. Великій Васильківській.

    «Зараз з'ясовується, відкрито кримінальне провадження»,- уточнили в прес-службі, відповідаючи на запитання чи була смерть чоловіка самогубством.

    Джерело: УНН

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