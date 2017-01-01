У столиці чоловік випав з 29 поверху

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження

28 січня 26-річний чоловік випав з 29 поверху будівлі у Києві. Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

«Це було в Києві, чоловік помер»,- повідомили у прес-службі.

У відомстві зазначили, що 26-річний чоловік випав з 29 поверху будівлі по вул. Великій Васильківській.

«Зараз з'ясовується, відкрито кримінальне провадження»,- уточнили в прес-службі, відповідаючи на запитання чи була смерть чоловіка самогубством.

Джерело: УНН