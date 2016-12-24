У столиці «декомунізують» пам'ятник-гармату

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Гармата представляє історичну цінність й її можуть передати в один з музеїв міста

У Києві планують декомунізувати пам'ятник «Загиблим робітникам заводу Арсенал» на Арсенальній площі біля станції метрополітену.

Про це розповів директор Українського інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович, передає 44.ua

Поки невідомо, що буде стояти на звільненому монументі. За словами директора УІНП, це буде вирішувати київська громада на громадських слуханнях.

У свою чергу нинішній монумент є історично цінним, тому його передадуть в один з музеїв.

Пам'ятник гарматі був встановлений у 1923 році. На постаменті стоїть гарматний ствол у напрямку Київського заводу «Арсенал». На пам'ятнику написано «Пролетарі всіх країн єднайтеся».

Нагадаємо, у травні 2015 року набрав з силу закон «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки».