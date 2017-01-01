У столиці два чоловіка досварились до стрілянини

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Чоловіки наразі знаходяться у лікарні

У Києві поблизу ринку в Солом’янському районі столиці у двох чоловіків виник конфлікт. Внаслідок чого один із них дістав із сумки пістолет та вистрілив у опонента. За даним фактом розпочато досудове розслідування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«На лінію 102 надійшло повідомлення про конфлікт із застосуванням зброї на вулиці Солом’янській. На місці до правоохоронців звернулася колишня дружина постраждалого, яка повідомила: під час розмови до них підійшов 37-річний знайомий, почав нецензурно висловлюватися на адресу чоловіка та погрожувати. Потім дістав із сумки пістолет та вистрілив кілька разів, внаслідок чого 32-річний чоловік отримав поранення грудної клітини. При цьому потерпілий зумів вихопити пістолет і нанести кілька ударів по голові нападнику», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловіки наразі знаходяться у лікарні. З місця події поліція вилучила чотири гільзи та пристрій для відстрілу гумових куль.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За вчинення правопорушення передбачено до трьох років позбавлення волі.