У столиці Філіппін сталася стрілянина, поліція відкидає версію теракту

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Територія біля готелю у Манілі

Відповідальність за інцидент взяла на себе «Ісламська держава», хоча поліція Філіппін не виявила терористичного сліду

Пізно ввечері 1 червня в готелі Resorts World Manila у столиці Філіппін сталася стрілянина. Очевидці подій розповіли, що в готель увійшли озброєні люди в масках і відкрили стрілянину. Також очевидці повідомили, що чули вибух.

Співробітник філіппінського Червоного хреста повідомив, що в результаті стрілянини постраждали щонайменше 25 осіб.

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття постраждалим в результаті інциденту. «Ми уважно стежимо за ситуацією. Наші думки і молитви з усіма постраждалими», - цитує Трампа BBC.

Майже відразу відповідальність за інцидент взяла на себе «Ісламська держава», водночас поліція Філіппін не виявила терористичного сліду в стрілянині у курортному комплексі у Манілі, повідомляє Reuters.

Як зазначає агентство з посиланням на начальника поліції Рональда де ла Роса, імовірно це було пограбування.

«Стрілок зайшов у приміщення і підпалив кілька столів», зброю не було направлено в бік людей, зазначив поліцейський. За словами начальника поліції, «Ісламська держава» могла взяти на себе відповідальність за інцидент для «пропаганди терористичного угруповання».

«Главком» також повідомляв, що, в столиці Афганістану в середу вранці пролунав вибух в районі Кабула, де розміщені іноземні посольства та президентський палац.

Бойовики терористичної організації «Ісламська держава» взяли на себе відповідальність за вибух. За останніми даними, 90 людей загинули, 400 осіб були поранені.

Джерело: УНІАН