У столиці горів музей народної архітектури та побуту

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Дерев'яний будинок кінця ХІХ – початку ХХ століття, в якому сталася пожежа

Pагорання сталося на солом'яному даху одноповерхового дерев'яного будинку кінця ХІХ – початку ХХ століття

У п’ятницю, 26 травня, увечері сталася пожежа на території Національного музею народної архітектури та побуту України по вул. Солов'їній, 4, що у Голосіївському районі столиці. Повідомлення про це до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло о 18:17.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, прибувши о 18:27 до місця виклику, вогнеборці встановили, що загорання сталося на солом'яному даху одноповерхового дерев'яного будинку кінця ХІХ – початку ХХ століття, розміром 4х8 м.

Пожежу вдалося локалізувати о 18:37 на площі 32 кв. м та о 18:57 – ліквідувати.

На щастя, ніхто не постраждав.

На місці події працювало 2 одиниці пожежної техніки та 11 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.