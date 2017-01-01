  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У столиці горів музей народної архітектури та побуту

    • Сьогодні, 10:52
    • Розсилка
    Дерев'яний будинок кінця ХІХ &ndash; початку ХХ століття, в якому сталася пожежа
    Дерев'яний будинок кінця ХІХ – початку ХХ століття, в якому сталася пожежа

    Pагорання сталося на солом'яному даху одноповерхового дерев'яного будинку кінця ХІХ – початку ХХ століття

    У п’ятницю, 26 травня, увечері сталася пожежа на території Національного музею народної архітектури та побуту України по вул. Солов'їній, 4, що у Голосіївському районі столиці. Повідомлення про це до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло о 18:17.

    Як повідомляє прес-служба ДСНС, прибувши о 18:27 до місця виклику, вогнеборці встановили, що загорання сталося на солом'яному даху одноповерхового дерев'яного будинку кінця ХІХ – початку ХХ століття, розміром 4х8 м.

    Пожежу вдалося локалізувати о 18:37 на площі 32 кв. м та о 18:57 – ліквідувати.

    На щастя, ніхто не постраждав.

    На місці події працювало 2 одиниці пожежної техніки та 11 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    Читайте також
    пожежа Київ ДСНС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ