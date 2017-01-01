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    У столиці хлопець розбився на смерть, намагаючись видертись на опору моста

    • Сьогодні, 19:23
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    Трагічний інцидент стався ввечері у суботу

    Хлопець намагався залізти на верхівку опори Пішохідного моста у Києві, але впав і загинув. Про це пише «Оперативний Київ».

    За даними видання, трагічний інцидент стався 3 червня близько 22:30.

    На місце швидко прибули медики, проте допомогти вже нічим не змогли.

    Нагадаємо, у Миколаївській області під час чемпіонату України з міні-ралі глядач змагань, чоловік віком близько 30 років, намагаючись перетнути ділянку траси, потрапив під колеса гоночного автомобіля й загинув.

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