У столиці хлопець розбився на смерть, намагаючись видертись на опору моста
- Сьогодні, 19:23
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Трагічний інцидент стався ввечері у суботу
Хлопець намагався залізти на верхівку опори Пішохідного моста у Києві, але впав і загинув. Про це пише «Оперативний Київ».
За даними видання, трагічний інцидент стався 3 червня близько 22:30.
На місце швидко прибули медики, проте допомогти вже нічим не змогли.
Нагадаємо, у Миколаївській області під час чемпіонату України з міні-ралі глядач змагань, чоловік віком близько 30 років, намагаючись перетнути ділянку траси, потрапив під колеса гоночного автомобіля й загинув.