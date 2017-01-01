У столиці хлопець розбився на смерть, намагаючись видертись на опору моста



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трагічний інцидент стався ввечері у суботу

Хлопець намагався залізти на верхівку опори Пішохідного моста у Києві, але впав і загинув. Про це пише «Оперативний Київ».

За даними видання, трагічний інцидент стався 3 червня близько 22:30.

На місце швидко прибули медики, проте допомогти вже нічим не змогли.

Нагадаємо, у Миколаївській області під час чемпіонату України з міні-ралі глядач змагань, чоловік віком близько 30 років, намагаючись перетнути ділянку траси, потрапив під колеса гоночного автомобіля й загинув.