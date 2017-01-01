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    У столиці Колумбії стався вибух: постраждали щонайменше 30 людей

    • Сьогодні, 02:05
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    Більшість постраждалих є співробітниками поліції, які готувалися до акцій протестів проти кориди

    У столиці Колумбії, Боготі, в неділю, 19 лютого, біля арени для кориди стався вибух.

    Про це повідомляє  Reuters. 

    В результаті інциденту загинула одна людина, ще щонайменше 30 отримали поранення, повідомляє агентство. Більшість постраждалих є співробітниками поліції, які готувалися до акцій протестів проти кориди.

    Місцева влада повідомляє, що причини вибуху поки з’ясовуються. Також наголошується, що в акціях протесту проти кориди щотижня беруть участь сотні жителів столиці.

    Раніше в Колумбії діяла заборона на проведення кориди, однак його зняли минулого місяця вперше за останні чотири роки. Заборону було скасовано Конституційним судом, який вважав кориду частиною національної спадщини. 

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