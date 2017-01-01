У столиці конфлікт таксиста з пасажиром закінчився стріляниною: є потерпілі

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У Києві стався конфлікт між таксистом і пасажиром, який закінчився стріляниною

Таксист дістав травматичну зброю і зробив два постріли, один попереджувальний, інший в обличчя

У столиці стався конфлікт між таксистом і пасажиром, який закінчився стріляниною. Обставини події з’ясовуються.

Про це повідомляє «Київ Оперативний».

«За попередніми даними, водій таксі, на автомобілі Subaru приїхав на виклик. Там у нього виник конфлікт з молодою людиною. Таксист дістав травматичну зброю і зробив два постріли, один попереджувальний, інший в обличчя. Чоловіка в терміновому порядку госпіталізували. Водій таксі залишився на місці злочину, дочекався поліцію та слідчо-оперативну групу», – пише видання.