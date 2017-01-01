У столиці можуть перейменувати два театри

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Проект рішення ще розглядатимуть на пленарному засіданні Київради

Депутати на засіданні комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики підтримали проект рішення про перейменування двох столичних театрів. Про це повідомляє прес-служба Київради.

За проектом рішення пропонується перейменувати «Київський муніципальний академічний театр ляльок» у «Театрально-видовищний заклад культури «Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра».

Голова комісії Київради Вікторія Муха повідомила, що згадка у назві географічного розташування театру необхідна, оскільки траплялись випадки, коли люди купували квитки в ляльковий театр, розташований на лівому березі Дніпра, а приходили на виставу в ляльковий театр у центрі міста.

Також планується перейменувати «Експериментальну майстерню «Театр маріонеток». Із назви пропонується вилучити «експериментальний», оскільки відповідний театр створили понад 20 років тому і він вже довів, що може працювати як повноцінний заклад культури. Театр може отримати нову назву — «Театрально-видовищний заклад культури «Творча майстерня «Театр маріонеток».

Зазначається, що проект рішення ще розглядатимуть на пленарному засіданні Київради.