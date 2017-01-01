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У столиці невідомі жорстоко побили пенсіонерку і відібрали гроші

Поліція затримала нападників і вилучили речові докази

62-річна киянка поверталася додому, коли її наздогнали двоє невідомих і почали бити. Вона впала, але нападники на цьому не зупинилися. Вони продовжували бити жінку, після чого забрали її сумку. Матеріальний збиток становить майже 17 тисяч гривень.

Оперативники Святошинського управління поліції затримали нападників і вилучили речові докази. Чоловіки раніше неодноразово були судимі за скоєння корисливих злочинів.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. А після надходження висновку експерта про наявність тілесних ушкоджень перекваліфіковані на ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Також під час досудового розслідування підозрюваним повідомлено про підозри за пограбування ще двох жінок на території Святошинського району.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції закінчено досудове розслідування за вчинення розбою групою осіб і грабежів. Матеріали направлено до суду. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: Сегодня