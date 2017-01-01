У столиці Норвегії сапери підірвали предмет, схожий на вибуховий пристрій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція Осло

Поліція вже затримала підозрюваного

У центрі норвезької столиці Осло пильні городяни виявили предмет, схожий на вибуховий пристрій.

Про це повідомляє місцева поліція.

Поліція оточила велику територію міського району Грьонланн, де був знайдений підозрілий предмет, попросила мешканців не виходити на вулицю, а власників ресторанів і магазинів тримати їх зачиненими.

У правоохоронних структурах, хоча і не підтвердили, що йдеться про вибуховий пристрій, але заявили, що виявлений предмет, мабуть, «не має великого руйнівного потенціалу». Прибувши на місце, сапери підірвали підозрілу знахідку.

Грьонланн - переважно іммігрантський район, де живуть багато вихідців з країн Африки та Близького Сходу. Тут же і розташовується штаб-квартира поліції Осло.

Поліція вже повідомила про затримання чоловіка, який перебуває в статусі підозрюваного.

Нагадаємо, 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Під час інциденту постраждала 51 людина, загинуло 14 осіб.

Джерело: DW