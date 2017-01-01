У столиці опалення не включатимуть – КМДА
- Сьогодні, 15:45
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Чиновники пояснили, що це недоцільно технічно і економічно
Київська міська державна адміністрація не має наміру відновлювати опалювальний сезон у зв'язку з похолоданням. Про це повідомив заступник голови відомства Петро Пантелєєв.
«Вже наприкінці тижня знову потеплішає. Оскільки відновлення подачі опалення є складним технологічним процесом, то відновлення опалювального сезону – недоцільно технічно і економічно», – сказав він, передають «Українські новини».
Пантелєєв зазначив, що міська влада прийняла рішення про закінчення опалювального сезону 1 квітня у зв'язку із встановленням середньодобової температури в місті більше 8 градусів.
Як повідомляв «Главком», українські міста частково відновили опалювальний сезон. Зокрема йдеться про Львів, Івано-Франківськ та Кременчук.