У столиці Сербії тривають протести проти президента Вучича

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Протести в Сербії

Наразі протест проходить мирно

У столиці Сербії Бєлграді четвертий день тривають протести проти перемоги на виборах президента проросійського кандидата, прем'єра країни Олександра Вучіча

Про це повідомляє Kurir TV.

Протестувальники назвали цю акцію «Протест проти диктатури». Вони несуть плакати і вигукують гасла, загалом протест проходить мирно.

Мітинг почався перед Національними зборами Сербії, потім люди відправилися на центральні вулиці Бєлграда.

Нагадаємо, протестувальники вимагають відставки спікера парламенту, голови державної виборчої комісії та керівників національного телебачення.

Вони заявлять, що ці чиновники незаконно сприяли перемозі Вучича. Зокрема, спікер, як вони стверджують, неправомірно призначив перерву в роботі парламенту в ході передвиборної кампанії напередодні президентських виборів.

Якщо ці вимоги не будуть виконані, вони наполягають, що Сербія повинна провести позачергові парламентські вибори.

Нагадаємо, чинний прем'єр-міністр Сербії та лідер Сербської прогресивної партії Александар Вучич переміг у першому турі президентських виборів, які відбулися 2 квітня.

Опозиція заявляє про фальсифікації та тиск на ЗМІ під час передвиборчої кампанії.