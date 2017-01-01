У столиці сталася моторошна аварія за участю коней

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Двоє коней несподівано вибігли на дорогу та потрапили під колеса

Увечері 31 березня у Києві на Столичному шосе сталася моторошна аварія за участю коней.

Про це пише ресурс dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що Daewoo Nexia.

У підсумку один жеребець зазнав важких травм і впродовж найближчих півгодини помер.

Інший кінь своєю чергою відбувся легкими ушкодженнями.

Додамо, що про власників коней поки немає жодної інформації.

На місці працювала поліція.