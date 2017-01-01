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    У столиці сталася моторошна аварія за участю коней

    • Сьогодні, 05:45
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    Двоє коней несподівано вибігли на дорогу та потрапили під колеса

    Увечері 31 березня у Києві на Столичному шосе сталася моторошна аварія за участю коней.

    Про це пише ресурс dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

    Зазначається, що Daewoo Nexia.

    У підсумку один жеребець зазнав важких травм і впродовж найближчих півгодини помер.

    Інший кінь своєю чергою відбувся легкими ушкодженнями.

    Додамо, що про власників коней поки немає жодної інформації.

    На місці працювала поліція.

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    У столиці сталася моторошна аварія за участю коней
    У столиці сталася моторошна аварія за участю коней
    У столиці сталася моторошна аварія за участю коней
    У столиці сталася моторошна аварія за участю коней
    У столиці сталася моторошна аварія за участю коней
    У столиці сталася моторошна аварія за участю коней
    У столиці сталася моторошна аварія за участю коней
    У столиці сталася моторошна аварія за участю коней
    У столиці сталася моторошна аварія за участю коней
    У столиці сталася моторошна аварія за участю коней
    У столиці сталася моторошна аварія за участю коней
    У столиці сталася моторошна аварія за участю коней
    У столиці сталася моторошна аварія за участю коней

    аварія
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