У столиці сталася моторошна аварія за участю коней
- Сьогодні, 05:45
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Двоє коней несподівано вибігли на дорогу та потрапили під колеса
Увечері 31 березня у Києві на Столичному шосе сталася моторошна аварія за участю коней.
Про це пише ресурс dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що Daewoo Nexia.
У підсумку один жеребець зазнав важких травм і впродовж найближчих півгодини помер.
Інший кінь своєю чергою відбувся легкими ушкодженнями.
Додамо, що про власників коней поки немає жодної інформації.
На місці працювала поліція.