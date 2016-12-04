У столиці трамвай переїхав жінку (оновлено)

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Місце ДТП

Інформація про хлопчика, якого переїхав трамвай, не підтвердилася

У Деснянському районі столиці трамвай переїхав хлопчика, який перебігав колії. Про це повідомляє Еспресо.

На вигляд загиблому хлопчику близько 12 років.

За словами свідків, біля дитини бігав собака, тож, скоріше за все, хлопчик вигулював пса у лісосмузі. Варто зазначити, що неподалік від місця трагедії є озеро і діти влітку там гуляють. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, рух трамваїв по вулиці Закревського обмежений.

Пізніше канал Еспресо повідомив, що інформація про хлопчика, якого переїхав трамвай, не підтвердилася. Загиблою виявилася жінка 40-45 років.

Нагадаємо, 28 травня у Києві біля залізничного вокзалу зійшов з рейок швидкісний трамвай, який рухався за маршрутом №3 (ст. Старовокзальна – ст. Кільцева дорога).