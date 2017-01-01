У столиці Вірменії знайшли мертвого російського військового

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За попередніми даними, смерть могла статися через серцевий напад

В Єревані, в одному з номерів готелю «Дружба», виявили тіло майора Збройних сил Росії Віктора Ємельянова, який служив на російській військовій базі у Вірменії.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

«1 січня близько 19:00 до центру оперативного управління поліції Єревана зі станції швидкої допомоги надійшов сигнал про те, що в одному з номерів виявлено тіло чоловіка», – розповідає начальник відділу зі зв'язків зі ЗМІ поліції Вірменії Едгар Джаноян.

Встановлено, що померлий – 45-річний громадянин Росії, тимчасово прописаний у цьому готелі. Майор Ємельянов був заступником начальника штабу однієї з військових частин російської військової бази у Вірменії.

Призначено судово-медичну експертизу. Згідно з попереднім висновком судмедексперта, слідів насильства на тілі Ємельянова не виявлено.