  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У столиці Вірменії знайшли мертвого російського військового

    • Вчора, 17:05
    • Розсилка

    За попередніми даними, смерть могла статися через серцевий напад

    В Єревані, в одному з номерів готелю «Дружба», виявили тіло майора Збройних сил Росії Віктора Ємельянова, який служив на російській військовій базі у Вірменії.

    Про це повідомляють російські ЗМІ.

    «1 січня близько 19:00 до центру оперативного управління поліції Єревана зі станції швидкої допомоги надійшов сигнал про те, що в одному з номерів виявлено тіло чоловіка», – розповідає начальник відділу зі зв'язків зі ЗМІ поліції Вірменії Едгар Джаноян.

    Встановлено, що померлий – 45-річний громадянин Росії, тимчасово прописаний у цьому готелі. Майор Ємельянов був заступником начальника штабу однієї з військових частин російської військової бази у Вірменії.

    Призначено судово-медичну експертизу. Згідно з попереднім висновком судмедексперта, слідів насильства на тілі Ємельянова не виявлено.

    Читайте також
    Вірменія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ