У столиці вводять підвищений рівень терористичної загрози



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві 18-22 лютого буде підвищено рівень терористичної загрози

Правоохоронці побоюються, що з 18 до 22 лютого очікуються провокації.

Про це повідомляє «112 канал».

Зокрема, у Києві 18-22 лютого буде підвищено рівень терористичної загрози. Про це на брифінгу повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

«У період, коли відбуваються масові заходи за участю великої кількості людей, безумовно, зростає рівень терористичної загрози. У тому числі, ми говоримо про те, що під час запланованих заходів 18-22 лютого рівень терористичної загрози буде підвищено», – повідомив Шкіряк.

Раніше повідомлялося, що СБУ допускає реалізацію насильницького сценарію на 8 заходах з 18 лютого до річниці Майдану. Три з цих восьми заходів, за даними спецслужби, організуються з території Росії.