У столиці заарештували чотирьох підозрюваних у торгівлі людськими органами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі відомо про двох потерпілих українців

Шевченківський райсуд міста Києва обрав запобіжний захід для усіх чотирьох підозрюваних у торгівлі людськими органами – арешт до 9 червня. До Лук’янівського СІЗО поїхали двоє українців та двоє громадян Туреччини.

Учасників угруповання затримали у вівторок – іноземців біля аеропорту «Бориспіль», українців – у Херсоні та Києві.

За версією прокурорів, угруповання діяло за такою схемою: українці підшукували людей у скрутному становищі та пропонували за 15 тисяч доларів продати нирку. Сплачували вартість перельотів, а операціі робили вже турки – у Туреччині та на Філіппінах. Відтяту нирку продавали набагато дорожче – ціна стартувала від ста тисяч доларів.

Усі підозрювані провину заперечують, а жителька Херсона взагалі стверджує, що сама продала свою нирку через нестачу грошей.

Обидва турки – справжні лікарі, мають мережу клінік. За їхніми словами, аби провести таку операцію, необхідно пройти спеціальну комісію, у яку входять медики, юристи, психологи та правоохоронці. Ті, хто зараз вважає себе потерпілими, самі, свідомо їхали на операцію, заявляють лікарі.

Наразі відомо про двох потерпілих українців, щоправда, на засіданні їх не було, з’явилися лише родичі підсудних. Слідчі кажуть, що зафіксовані не всі випадки за участю цієї групи. Сьогодні до правоохоронців звернувся ще один громадянин, який побачив допис у мережі та упізнав затриманих.