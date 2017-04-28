У столиці заарештували «свободівця», якого спіймали на хабарі у $10 тисяч
- Сьогодні, 11:20
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При цьому суд визначив в якості альтернативи можливість внесення застави в розмірі 600 тис. грн
Дніпровський районний суд Києва заарештував главу постійної комісії з питань екології, водних ресурсів і природокористування Київської обласної ради, депутата від ВО «Свобода» Максима Запаскіна. Про це на сторінці в Facebook повідомила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.
«За клопотанням столичної прокуратури Дніпровського районного суду Києва на засіданні 28.04.2017 обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою голові постійної комісії з питань екології, природокористування, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій Київської облради, якого напередодні прокуратура затримала на хабарі в 10 тис доларів», - написала Максимець.
При цьому суд визначив в якості альтернативи можливість внесення застави в розмірі 600 тис. гривень.
За словами Максимець, судове рішення буде оскаржено в частині розміру грошової застави, оскільки прокурор наполягав на заставі в сумі 2,5 млн гривень.
Відзначимо, згідно з інформацією на сайті Київської облради, головою комісії з питань екології, природокористування, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій є депутат від ВО «Свобода» Максим Запаскін.