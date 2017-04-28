﻿У столиці злочинці викрали урядову кореспонденцію та зброю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

П’ятеро осіб у камуфляжі скоїли напад на працівників фельд’єгерської служби

У Києві, на Вокзальній площі, невідомі особи у камуфляжній формі у кількості 5 осіб скоїли напад на працівників фельд’єгерської служби.

Згідно повідомлення Еспресо п’ятеро осіб скоїли напад на працівників фельд’єгерської служби та заволоділи двома пакунками з урядовою кореспонденцією та двома пістолетами Макарова з магазинами.

Введено оперативний план «Сирена» з розшуку та затримання злочинців, які зникли на автомобілі синього кольору.