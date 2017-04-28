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    ﻿У столиці злочинці викрали урядову кореспонденцію та зброю

    • Сьогодні, 05:47
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    П’ятеро осіб у камуфляжі скоїли напад на працівників фельд’єгерської служби

    У Києві, на Вокзальній площі, невідомі особи у камуфляжній формі у кількості 5 осіб скоїли напад на працівників фельд’єгерської служби.

    Згідно повідомлення Еспресо п’ятеро осіб скоїли напад на працівників фельд’єгерської служби та заволоділи двома пакунками з урядовою кореспонденцією та двома пістолетами Макарова з магазинами.

    Введено оперативний план «Сирена» з розшуку та затримання злочинців, які зникли на автомобілі синього кольору. 

    напад
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