У столиці злочинці викрали урядову кореспонденцію та зброю
- Сьогодні, 05:47
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Розсилка
П’ятеро осіб у камуфляжі скоїли напад на працівників фельд’єгерської службиУ Києві, на Вокзальній площі, невідомі особи у камуфляжній формі у кількості 5 осіб скоїли напад на працівників фельд’єгерської служби.
Згідно повідомлення Еспресо п’ятеро осіб скоїли напад на працівників фельд’єгерської служби та заволоділи двома пакунками з урядовою кореспонденцією та двома пістолетами Макарова з магазинами.
Введено оперативний план «Сирена» з розшуку та затримання злочинців, які зникли на автомобілі синього кольору.