У столиці ЗНО з української складають майже 20 тисяч учнів

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ЗНО у Києві

25 травня відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з іспанської, німецької та французької мови

Сьогодні в Києві майже 20 тисяч учнів складають ЗНО з української мови та літератури більше ніж у 100 закладах освіти. Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, передає КМДА.

«Сьогодні в Києві майже 20 тисяч учнів складають ЗНО з української мови та літератури більше ніж у 100 закладах освіти. Для нас надзвичайно важливо створити максимально комфортні умови для учасників ЗНО, щоб вони мали змогу без перешкод пройти перевірку знань із державної мови. Тому цьогоріч на 104 пунктах тестування працюватимуть понад 5 тисяч учителів столиці», — повідомила заступник голови КМДА.

За її словами, результати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів (українська мова та література (українська мова), математика або історія України (період ХХ — початок ХХІ століття), а також один навчальний предмет за вибором випускника) зараховуються як результати державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти. Саме тому для цьогорічних випускників шкіл столиці пройти успішно тестування дуже важливо.

У відомстві нагадали, що 25 травня відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з іспанської, німецької та французької мови, 29 травня — з англійської мови, 31 травня — з математики, 2 червня — з історії України, 6 червня — з російської мови, 8 червня — з біології, 12 червня — з географії, 14 червня — з фізики, 16 червня — з хімії.

Як відомо, сьогодні в Україні стартувала основна сесія ЗНО.