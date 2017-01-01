У Страсну п’ятницю Рада послухає урядовців

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Прем'єр-міністр у Верховній Раді

Парламентарі планують визначитися стосовно змін до окремих законів України щодо запобігання корупції

Верховна Рада на пленарному засіданні у п’ятницю проведе традиційну годину запитань до уряду.

Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання.

Також серед іншого парламентарі планують розглянути законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо обов'язковості харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів) та визначитися стосовно змін до окремих законів України щодо запобігання корупції.

Завершиться пленарний тиждень традиційно виступами депутатів щодо різних питань.