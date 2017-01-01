У суботу буде холодно і дощитиме

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    Дощова погода 

    У Києві буде хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень невеликий дощ

    У суботу, 8 квітня, в Києві буде хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +9...+11 градусів. Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, вдень +7...+13 градусів. У Карпатах мокрий сніг, температура повітря вночі 0 ...- 5 градусів, удень +2 ...- 3 градуси.

    На півночі України хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+9 градусів, удень +6...+12 градусів.

    У центрі України хмарно, дощі, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+9 градусів, удень +7...+13 градусів.

    На сході України хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+9 градусів, удень +8...+15 градусів.

    На півдні України хмарно, дощі, вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+8 градусів, удень +6...+12 градусів.

    У Криму мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, удень +7...+12 градусів. У Ялті невеликий дощ. Температура вночі +5...+7 градусів, вдень +10...+12 градусів.

    Джерело: Українські новини

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