У суботу на всій території України дощитиме
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26 травня температура води становила в Чорному та Азовському морях +15...+21 градус
27 травня в Києві мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, вдень +19...+21 градус. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
На заході України мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, на Закарпатті вдень місцями гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +16...+22 градуси.
У Карпатах невеликий дощ, вночі місцями, температура повітря вночі +3...+8 градусів, удень +8...+13 градусів.
На півночі України мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, тільки в Сумській області вдень дощ, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +16...+22 градуси.
У центрі України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень дощ, місцями гроза, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+13 градусів, вдень +16...+23 градуси.
На сході України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень дощ, місцями гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +17...+23 градуси.
На півдні України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень дощ, місцями гроза, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, удень +17...+24 градуси.
У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +18...+23 градуси.
26 травня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +15...+21 градус, у Дніпрі біля Києва +17 градусів.