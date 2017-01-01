У суботу прийде незначне потепління

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Завтра хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця

У суботу, 11 лютого, в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-11 градусів, вдень -4...-6 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-15 градусів, у Прикарпатті до -19 градусів, вдень -4...-9 градусів. У Карпатах без істотних опадів, температура повітря вночі -14...-19 градусів, вдень -3...-8 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-13 градусів, вдень -1...-7 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-13 градусів, вдень -2...-8 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-12 градусів, вдень -1...-7 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-12 градусів, вдень -1...-7 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-10 градусів, вдень 2...-6 градусів. У Ялті без істотних опадів. Температура вночі -2...-4 градуси, вдень 0... 2 градуси.