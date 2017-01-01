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    У суботу в Києві вимкнуть опалення

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    Завершення опалювального сезону
    Завершення опалювального сезону

    Міська влада прийняла рішення про завершення опалювального сезону

    Київська міська влада прийняла рішення завершити поточний опалювальний сезон 1 квітня. Відповідне розпорядження підписав київський міський голова Віталій Кличко.

    Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

    Він зазначив, що прогноз погоди, отриманий від Українського гідрометцентру, свідчить про те, що з 1 квітня та в наступні дні середньодобова температура буде більше +8 градусів. Періодів різкого похолодання, що, наприклад, спостерігалися в березні, гідрометцентр не прогнозує.

    «Ми отримали майже три тисячі звернень від киян, які просять вже вимкнути опалення, оскільки вартість цієї послуги – надзвичайно висока. Тому ми використовуємо кожну можливість для економії киян. Цього року опалювальний сезон завершиться ще раніше в порівнянні з попереднім роком», – повідомив Пантелеєв.

    За його словами, рішення про згортання системи опалення повинне бути максимально виваженим, оскільки сама система теплопостачання Києва достатньо інертна. Завершення опалювального сезону, так як і його старт, триває близько семи днів. Технічно неможливо протягом одного дня вимкнути опалення, а потім – знову його ввімкнути.

     

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