У суботу в Україні дощитиме

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Київ травневий

Подекуди очікуються грози

У суботу, 13 травня, в Києві хмарно з проясненнями, вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ, місцями грози, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +12...+14 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, дощ, вдень на Закарпатті та в Карпатах сильний дощ, місцями грози, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+12 градусів, вдень +11...+19 градусів. У Карпатах вночі помірний дощ, вдень сильний дощ, температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +9...+14 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, дощ, удень у Київській області невеликий дощ, місцями грози, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+11 градусів, вдень +9...+16 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, дощ, місцями грози, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +14...+21 градус.

На сході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, тільки в Харківській області дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+12 градусів, вдень +15...+21 градус.

На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, тільки вдень в Одеській області дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +17...+23 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +18...+23 градуси. У Ялті без істотних опадів. Температура вночі +9...+11 градусів, вдень +19...+21 градус.

Джерело: Українські новини