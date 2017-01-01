У суботу значно похолодає

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У Києві мінлива хмарність, без опадів

У суботу, 25 березня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, удень +6...+8 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...-3 градуси, удень +4...+10 градусів, у Закарпатті до +15 градусів. У Карпатах без опадів, температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень -1...+4 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, удень +3...+9 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Дніпропетровській області вночі місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+4 градуси, удень +4...+10 градусів.

На сході України мінлива хмарність, уночі невеликий дощ, удень без істотних опадів, вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, удень +3...+9 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, уночі невеликий дощ, удень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, удень +8...+14 градусів.

У Криму мінлива хмарність, уночі невеликий дощ, удень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, удень +10...+15 градусів. У Ялті вночі невеликий дощ, удень без опадів. Температура вночі +4...+6 градусів, удень +12...+14 градусів.

Джерело: Українські новини