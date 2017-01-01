У суботу знову похолодає

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Мокрий сніг

Завтра в Україні подекуди невеликий мокрий сніг, дощ

У суботу, 25 лютого, в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, вдень +1...+3 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно із проясненнями, уночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі +2...-4 градуси, вдень -1...+6 градусів, на Закарпатті +2...+7 градусів. У Карпатах уночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів, температура повітря вночі й вдень -3...-8 градусів.

На півночі України хмарно із проясненнями, уночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі +3...-3 градуси, вдень 0...+5 градусів.

У центрі України хмарно із проясненнями, уночі без істотних опадів, вдень дощ із мокрим снігом, на дорогах подекуди ожеледь, вітер західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі й вдень 0...+7 градусів.

На сході України хмарно із проясненнями, уночі без істотних опадів, вдень опади, подекуди сильні, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 7–12 м/с, подекуди пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі й вдень +1...+8 градусів.

На півдні України хмарно із проясненнями, уночі без істотних опадів, вдень дощ із мокрим снігом, вітер західний, 7–12 м/с, подекуди пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі й вдень +1...+7 градусів.

У Криму хмарно із проясненнями, уночі без істотних опадів, вдень дощ, вітер західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +5...+10 градусів. У Ялті вночі без істотних опадів, вдень дощ. Температура вночі +5...+7 градусів, вдень +8...+10 градусів.