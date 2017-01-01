У суді допитають Яценюка у справі Януковича

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Арсеній Яценюк і Віктор Янукович

Арсеній Яценюк є у списку свідків прокуратури, яких проситимуть допитати в суді

Сторона обвинувачення проситиме під час судового слідства у кримінальному провадженні за обвинувачення екс-президента Віктора Януковича допитати серед інших свідків екс-прем'єра Арсенія Яценюка. Про це сказав на брифінгу представник державного обвинувачення в суді, прокурор Військової прокуратури України Руслан Кравченко.

«Яценюк, так (є у списку свідків прокуратури, яких вони проситимуть допитати в суді. - Ред.). Яценюк був допитаний як свідок під час досудового розслідування», - сказав він.

При цьому, за його словами, мер Києва Віталій Кличко та свободівець Олег Тягнибок не допитувалися під час слідства як свідки, «бо вони не володіють інформацією, яка є корисною для досудового розслідування та кримінального провадження».

Кравченко додав, що сторона обвинувачення проситиме допитати у суді загалом понад 150 свідків.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва переніс підготовче засідання у справі Януковича на 29 травня.

Під час засідання 18 травня обвинувачення попросило суд дати дозвіл на заочний судовий процес над Януковичем.

Джерело: УНН