У суді Насірову не дозволили вийти з «акваріума»

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Фото: Громадське Роман Насіров у суді

Суддя не дозволив Насірову бути присутнім під час розгляду апеляції поза скляним боксом

Апеляційний суд Києва відмовився дозволити відстороненому голові Державної фіскальної служби Романові Насірову бути присутнім на засіданні поза скляним боксом.

Захист Насірова заявив суду клопотання, щоб суддя дозволив йому бути присутнім під час розгляду апеляції поза скляним боксом.

Суд відхилив це прохання, при цьому задовольнив клопотання захисту про залучення до справи медичних довідок із клініки «Феофанія».

Поліція посилила охорону біля Апеляційного суду через розгляд справи Насірова.

Нагадаємо, сьогодні в Апеляційному суді Києва розглядають скаргу адвокатів щодо вибраного запобіжного заходу Насірову.

Раніше Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розраховує, що через два місяці обвинувальний акт щодо відстороненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова буде спрямований до суду.

Холодницький також зазначив, що САП просить Апеляційний суд встановити пропорційну завданими збитками грошову заставу, як альтернативу триманню під вартою в розмірі 2 млрд грн.

Джерело: Українські новини