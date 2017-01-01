У суді окупованого Криму пояснили, за яких умов готові допитати Чубарова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рефат Чубаров

Суд окупантів відхилив заяву Чубарова щодо готовності приїхати на засідання у разі надання йому імунітету

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму готовий вислухати свідчення лідера меджлісу кримських татар Рефата Чубарова в разі його приїзду на окупований півострів.

Про це повідомила офіційний представник суду Мар'яна Павловська, передає «Кримінформ».

«Суд вказав, що в разі явки в судове засідання даного свідка (Рефата Чубарова), він буде допитаний у справі за тими фактами, які вказані захисником», - повідомила вона.

Нагадаємо, адвокат Микола Полозов заявив, що суд відмовився допитати Чубарова.

«Сьогодні суд в Криму, який би розглядав кримінальну справу стосовно Ахтема Чийгоза, прийняв рішення відмовити в задоволенні клопотання захисту Ахтема Чийгоза про виклик Рефата Чубарова в якості свідка», - написав він.

Сам Чубаров у своєму Facebook написав, що «суд відхилив його заяву щодо готовності приїхати на засідання» у разі надання йому імунітету.

Як відомо, Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема, з партії «Русское единство». Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, й окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова й Мустафи Дегерменджі.