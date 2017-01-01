У Сумах мінятимуть систему харчування в школах: доньці мера не подобається ковбаса

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До 1 вересня у Сумах мають змінити систему харчування

Представники сфери освіти міста Суми під час апаратної наради 22 травня отримали від мера Олександра Лисенка завдання – до 1 вересня змінити систему харчування.

«Ми ж з вами змінили ситуацію з батьківськими грошима. Давайте змінимо систему ставлення до харчування. У нас є наше комунальне підприємство, можемо спробувати з ним попрацювати. Я кажу про різні продукти, які, на мою думку, не повинні бути в школах. Не секрет, що багато дітей їх просто не їдять. Не подобається ковбаса, може, і ті ж каші. Ковбаса точно ні, знаю по своїй дитині. Оскільки навчальний рік закінчився і у нас є три місяці, я прошу змінити, розробити і з 1 вересня налагодити нову систему харчування», - звернувся він до начальниці управління освіти Антоніни Данильченко.

Заступник мера Степан Пак зазначив, що в Сумах вже працює комісія і буде працювати до січня наступного року, до її складу увійшли представники управління освіти, держспоживслужби, депутати і члени батьківських комітетів, яка і займеться вивченням цього питання.